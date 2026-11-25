Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet yetkilisi başsağlığı mesajı yayımladı.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kazada şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl

Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve çok sayıda bakan da yayımladıkları mesajlarla şehit askerler için taziyelerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2026, 01:08