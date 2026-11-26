Danıştay, 8. Dairesi Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali kararını onadı.

23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali kesinleşti.

Kararı Danıştay 8. Dairesi onadı.

Söz konusu yargılama süreci, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğu iddiasını konu ediniyordu.

Dosyayı “üniversitenin tanınırlığı”, “kontenjan artışı”, “başvuru süresi” ve “başarı sıralaması” yönlerinden ele alan Daire, yatay geçiş işleminin “açık, bariz, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan usulsüz işlemler silsilesi yoluyla gerçekleştirildiği" değerlendirmesinde bulundu.

İdari işlemlerin süre şartına bağlı olmaksızın geri alınabilmesini mümkün kılan istisnai durumlardan biri olan “açık hatanın” gerçekleştiği sonucuna varan Danıştay 8. Dairesi, diplomanın iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Gerekçede neler var?

Danıştay 8. İdare Dairesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yatay geçiş tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınmadığı değerlendirmesini, o dönemki yazışmalar üzerinden ele aldı.

Kararda 1980'li yıllardan itibaren üniversitelerin yurt dışındaki kurumlardan yapılan yatay geçiş başvurularında “eşdeğerlik” ve “tanınırlık” konusunda YÖK'ten görüş aldığına dair örneklere yer verildi.

Daire, 1991 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nin diplomalarının denkliğine ilişkin yapılan başvurulara verilen yanıtların irdelendiğini ve bu metinlerde “üniversitenin tanınmadığının ve diplomalarının denkliğinin kabul edilmediğinin bildirildiğini” bildirdi.

"Üç kişilik yurt dışı kontenjanına 48 öğrenci alındı"

Yatay geçiş yönetmeliğinin “yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişlerin genel kontenjanın üçte biriyle sınırlı tutulmasına” ilişkin maddesi de incelendi.

Bu düzenlemenin genel kontenjanı artırma yetkisi vermediğini belirten Daire, gerekçede şunlara yer verdi:

"(…) 2. sınıf İngilizce İşletme bölümü için ayrılan 10 kişilik kontenjandan yabancı yükseköğretim kurumlarından geçiş yapacak öğrenciler için bu sayının yalnızca 3'te 1'i olan 3 kişilik yurt dışı kontenjanı ayrılması gerekirken Türkçe ve İngilizce programlarının kontenjanlarının İngilizce İşletme programı 2. sınıfta birleştirilerek tümü yabancı yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 48 öğrenciye yatay geçiş imkanı sağlandığı, Dolayısıyla 12/09/1990 tarihinde, ilanda yer alan son başvuru tarihinden (14/09/1990) önce yatay geçişlere karar verildiği, yatay geçiş işlemlerinin ilana ve ilgili yönetmeliğe aykırı olarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır."

Anayasa Mahkemesi'ne taşınabilir

Kararda diğer öğrencilerin 3,54, 2,75 ve 2,63 ortalamalara sahip olduğu, İmamoğlu’nun ortalamasının ise 2,50 olduğu aktarıldı.

Daire, hukuka uygun bir başvuru havuzu ve başarı sıralaması oluşturulmadığı için geriye dönük olarak kontenjana girip giremeyeceğinin doğrulanamayacağını belirtti.

Danıştay 8. Dairesi, ileri sürülen gerekçelerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına karar verdi ve istinaf kararını oybirliğiyle kesin olarak onadı.

Tebliğin ardından İmamoğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir.