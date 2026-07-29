Enerjide işbirliği 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Görüşmeler kapsamında çeşitli anlaşmalara imza atılırken, enerji alanında da dikkat çeken bir ortaklık hayata geçirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiliz enerji şirketi BP'nin Kerkük'teki iştirakinde yüzde 15 hisse satın aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanırken, Erdoğan ortak basın toplantısında Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Irak'a her alanda destek vermeye hazır olduğunu belirterek, iki ülkenin stratejik adımlar attığını söyledi. Kalkınma Yolu Projesi'nin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade eden Erdoğan, görüşmede İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolara yaklaştığını anımsatan Erdoğan, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin temininde Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günlük bir milyon varil petrol sağlayabileceğini ifade ettiğini aktarırken, terörle mücadelede de yakın iş birliğinin sürdüğünü belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise ziyaretin yalnızca diplomatik bir temas olmadığını belirterek, "Bu ziyaretimiz protokol icabı değil, asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir." dedi.

TPAO, Kerkük'te BP'nin hisselerini devraldı

Öte yandan, ziyaret kapsamında enerji alanında da önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji şirketi BP arasında hisse devir sözleşmesi imzalandı.

Anlaşma kapsamında TPAO, BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BPECKL) yüzde 15 hissesini devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ortaklığın TPAO'nun uluslararası alandaki varlığını güçlendireceğini belirterek, şirketin Irak'ın en önemli petrol ve doğal gaz üretim merkezlerinden Kerkük'teki sahaların geliştirilmesinde aktif rol üstleneceğini açıkladı.

Yaklaşık 3 milyar varillik rezerv ve üretim potansiyeline sahip projede TPAO, BPECKL'nin diğer ortaklarıyla birlikte çalışacak. BP'nin Kerkük projesi Baba ve Avana kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsarken, Irak hükümeti projeye Mart 2025'te nihai onay vermişti. İlk aşamada yaklaşık 3 milyar varil petrol eş değeri üretim hedefleniyor.