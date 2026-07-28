Fesih süreci başlatıldı

Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm malvarlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Diğer yandan kararın, derneğin yönetim organlarına kayyum atanması şeklinde değil, derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla alındığı bildirildi.

Dördüncü dalga operasyon

Ahbap Derneği'ne yönelik dördüncü dalga operasyonda, bir holding sahibi ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında; konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle inceleniyor.

Kayyum kararı, dördüncü dalga operasyonun ardından geldi.