Evler boşaldtıldı yollar kapandı

Türkiye'nin Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kumluca, Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle alevlerin hızla yayılması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, birçok yerleşim yerinde tahliye kararı alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve diğer kurumlar geniş çaplı söndürme çalışması yürüttü.

Muğla Valiliği, yangına 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava aracı ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve yüzlerce personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangın tehdidi altındaki mahallelerde tahliyeler gerçekleştirilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 ev alevlerden etkilendi. Bölgede can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaklaşık 6 mahallede 300 hanenin ve 600'ün üzerinde vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Akbıyık, yangında 3'ü harabe olmak üzere 4 evin zarar gördüğünü, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastanın da tedbir amacıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinin boşaltıldığını, hastaların çevredeki hastanelere güvenli şekilde nakledildiğini açıkladı.

Evler zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın yerleşim alanlarına ulaştı. Tedbir amacıyla mahalledeki evler tahliye edilirken, bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı. Yangında bazı evler zarar gördü.

Yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Altınoluk'ta 210 ev tahliye edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ise Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti.