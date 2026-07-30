Guterres’e destek sürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve meşru haklarını yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirtti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barış çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğinin süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, geçen hafta Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün Kıbrıs Türk halkıyla birlikte büyük bir gururla anıldığını hatırlattı.

20 Temmuz 1974'ün, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına alan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı ve sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulmü sona erdirdiğini ve adada barış ile istikrarın tesisine öncülük ettiğini söyledi.

"Sorun egemen eşitliğin kabulüdür"

Kıbrıs meselesinin yalnızca iki toplum arasında teknik bir yönetim paylaşımı tartışması olmadığını vurgulayan Erdoğan, temel meselenin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi olduğunu söyledi.

"Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz." diyen Erdoğan, Guterres'in 16 yıl aradan sonra adayı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Eski formüller sonuç vermedi"

Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm etmeyi amaçlayan çözüm modellerinin geçmişte sonuç vermediğini belirterek, adada kalıcı barışın ancak adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözümle sağlanabileceğini söyledi.

Bölgedeki gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan ve Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların parçası haline getirmek isteyen girişimleri yakından takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını vurguladı.

"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz hattı mesajı

KKTC'nin turizm, yükseköğretim, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri olması için iş birliğini her geçen yıl güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, yeni projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Geçmişte deniz altından su temin projesiyle KKTC'nin su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlandığını hatırlatan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.