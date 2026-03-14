Her türlü tehdide  karşı hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW İstanbul Hotel’de düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı’na katıldı. İftarın ardından yaptığı açıklamada, İslam coğrafyasındaki savaş ve acılara dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye’yi savaşın içine çekmek isteyen tüm girişimlere karşı dikkatli hareket ettiklerini belirterek, “Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde bulunuyoruz”dedi.

Erdoğan, Ramazan ayının barış, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, “Ancak İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde acıyla, gözyaşıyla, savaşlarla anılması bizleri gerçekten üzüyor” dedi. Gazze’de 10 Ekim’den bu yana 640 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, çocukların ve ailelerin yaşadığı dramın tüm dünyanın gündemine yeterince yansımadığını vurgulayarak, “Çocukların çocukları büyütmek zorunda kaldığı bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uluslararası toplumun bazı bölgelerdeki zulümleri görmezden geldiğini, bazı ülkelerin ise İsrail gibi soykırımcıları desteklediğini belirtti. Türkiye’nin, insanlığın vicdanı olma mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. “Zulme rıza göstermeyeceğiz, baskılar karşısında susmayacağız” diyen Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlarla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’yi savaşın içine çekmek isteyen tüm girişimlere karşı dikkatli hareket ettiklerini belirterek, “Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir” dedi. Ayrıca, toplumu mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı, sivil toplum kuruluşlarının bu dönemde daha güçlü ve görünür olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Bizi güçlü kılan yüksek binalarımız, şaşaalı imkânlarımız değil; dik duruşumuz ve ideallerimiz için verdiğimiz mücadeledir. Maddi imkânları samimiyetle harmanladığımız sürece hedeflerimize ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

