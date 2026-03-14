Kermes de düzenlendi

Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde “Pi Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Matematik öğretmenlerinin özveriyle organize ettiği etkinlikler çerçevesinde, Matematik Kulübü çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi. Kermeste öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan, çoğu π (Pi) sembolü temalı yiyecekler satışa sunuldu. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan afişler de okulda sergilenerek etkinliğe renk kattı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Prof. Dr. Murat Sezer ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karahan, öğrencilere “Matematik ve Gelecek” konulu sunum gerçekleştirdi. Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen matematik öğretmenlerine, katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere ve sunumlarıyla etkinliğe destek veren Prof. Dr. Murat Sezer ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karahan’a teşekkür etti.