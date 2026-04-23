Trump’ı davet etmesini istedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Ziyaret kapsamında Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO gündemine ilişkin başlıkların ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Ankara’da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi de değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre NATO Genel Sekreteri Rutte, söz konusu zirveye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bazı taleplerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılımı konusunda belirsizlik sürerken, Rutte’nin Erdoğan’dan Trump ile yürütülen güçlü diplomatik temaslar çerçevesinde ABD eski başkanının zirveye davet edilmesi yönünde girişimde bulunmasını istediği ifade edildi.

Rutte’nin ayrıca Suudi Arabistan ve Umman’ın da zirveye davet edilmesini talep ettiği, bu kapsamda söz konusu ülkelerin liderlerine davet iletilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Buna göre kabulde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak’ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki istikrarsız ortamın NATO Müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini, Ankara Zirvesi’nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve İttifakın krizlere karşı her daim hazırlığı destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayii alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Erdoğan, Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye olarak İttifak’ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğimizi, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

