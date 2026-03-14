Tedavi görüyordu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine geçtiğimiz perşembe günü Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, pazar günü entübe edilmişti. Ancak Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta tarihçi, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Açıklamaya göre, Ortaylı için 16 Mart saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek. Ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi’nde defnedilecek.

İlber Ortaylı kimdir?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarih alanındaki çalışmaları ve popüler eserleriyle Türkiye’nin en önemli tarihçileri arasında yer alıyordu. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere yedi dil bilen Ortaylı, 50’den fazla esere imza attı. Öne çıkan eserleri arasında “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Tarihin İzinde” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” bulunuyor.1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile evli kalan Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunuyordu.

Erdoğan mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Cenâb-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Entelektüel kişiliği, engin bilgi birikimi, akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan merhum hocamızın ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

