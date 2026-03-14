‘Güvenlik’ tatbikatı

Güney Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur hava üssünde bir kez daha sirenler çaldı, üst personeli ‘talimatlar’ çerçevesinde olası bir saldırıya karşı güvenlik önlemlerini yerine getirdi.

Üs personeline "resmi bir duyuruya kadar içeride kalmaları ve bulundukları yerde beklemeleri" çağrısı yapılmış, ayrıca yaklaşık on beş dakika boyunca pencerelerden uzaklaşmaları ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasına veya altına sığınmaları söylenmişti.

Bu olay, ilan edilen bir dizi güvenlik tehdidinin sonuncusu olup, İngiliz Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının yoğunluğunun tekrarlanan mesajların nedeni olduğunu belirtti.

Söz konusu yetkili şunları söyledi:

"Şu anda bölgede hava sahası yoğunluğu var; adanın yakınlarındaki hava sahasının diğer bölgelerinde çok sayıda uçak, jet, füze ve insansız hava aracı bulunuyor. Bölgeye doğru gelen ancak nihayetinde Güney Kıbrıs'a yönelmeyen ısı kaynaklarını veya ısı dalgalarını tespit ediyorlar, ancak bu mesajlar bir güvenlik ağı, bir önlem niteliğinde."

Mesajların ilk önlem olarak gönderildiğini ve bu mesajların genellikle birkaç dakika sonra iptal edildiğini açıklayan İngiliz Sözcü, alınan şeyin Güney Kıbrıs'a yönelik olmadığının hızla anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yetkili, İngiliz ordusunun bölgeyi izlemek için kullandığı ve "aşırı duyarlı ve hassas" olan radar sistemlerinin, mutlaka Güney Kıbrıs yönüne doğru ilerlemeyen, insanlı ve insansız uçaklar tarafından tetiklendiğini söyledi .

İran yapımı bir insansız hava aracı 2 Mart'ın erken saatlerinde üssü vurdu. O zamandan beri, ilan edilen "güvenlik tehditlerinden" hiçbiri doğrudan bir etkiye yol açmadı.



Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026, 09:12