Görüş alışverişi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Casino İşletmecileri Birliği’ni kabul ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede, Casino İşletmecileri Birliği temsilcileri sektörün yaşadığı sıkıntıları CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye aktardı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, İncirli, birlik temsilcilerinin taleplerini dinledi, sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, İncirli’ye milletvekilleri Salahi Şahiner, Filiz Besim ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Casino İşletmecileri Birliği heyetinde ise; Birlik Başkanı Hasan Cihat Örek ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

