İşte öneriler

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, artan fiyatlar ve sürekli yapılan zamlar karşısında hükümetin tasarrufa yönelmesini talep ediyor. Halk, özellikle lüks harcamaların kısıtlanmasını, vergi tahsilatlarının aksatılmamasını ve zorunlu tüketim maddelerinin kontrol altına alınmasını istiyor. Vatandaşların önerileri arasında Resmi Hizmet Araçlarının kullanımının yasaklanması, Türkiye’den daha fazla turist getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması ve devlet daireleri için kiralanan konutların iade edilmesi bulunuyor.

Ne dediler…?

Kemal Çakıcı

“Hükümet gelirleri arttırmak adına akaryakıta artış yapmak yerine başka bir çözüm üretsin. Zamlar nedeniyle artık alım gücümüzü iyice kaybettik. Alışverişe çıkıyoruz ve pek bir şey alamadan eve dönüyoruz. Pahalılığın artması nedeniyle hayatımızda birçok kısıtlamaya gittik. İhtiyaçlarımızın tamamını değil, azar azar alıyoruz. Biz birçok şeyden kısıtlama yapıyoruz. Ama devletin de tasarruf tedbirleri alması lazım. Lüks araç kullanmasınlar, akaryakıt giderlerini azaltsınlar.”

Fikret Blako

“Akaryakıta veya asgari ücrete zam yapılıyor ve tüm piyasaya yansıyor. Hem devlet, hem de biz halk olarak müsriflikten kaçınmamız lazım. Boş harcamalardan kaçınmalıyız ki ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. Adaletli vergi tahsilatı yapılmalı. Avustralya’da hükümet senede bir 150 TL gibi bir zam yapar. Bu ülkeye tekrar geldim geleli hükümet sürekli zam yapıyor. Etten sebzeye kadar her şeyden kısıtlama yaptık.”

Halis Üresin

“Petrol fiyatının yükselişi zammı kaçınılmaz kıldı ancak bunu Fiyat İstikrar Fonu’nun güçlendirilmesi konusunda bir karar alınması halkın yararına olacaktır. Şu anda hazırlıkları son aşamada olan hükümetin tasarruf tedbirleri iyi olacaktır. Ancak bu kararların uygulanması aşamasında kontrol şarttır. Devlet kira ödemekten vazgeçmelidir, kamu araçlarının yakıt harcamaları kısıtlanmalıdır. Pahalılık nedeniyle bizler de birçok kısıtlamaya gittik. Çocuklarımla seyahat planımız vardı bunları beklemeye aldık ayrıca yakıtla ilgili de dikkatli davranıyoruz.”

Ertürk Yemenicioğlu

“Hükümet akaryakıta sürekli zam yapmak yerine gelirlerini arttırmak için harekete geçmeli. Ancak mevcut yönetimin gitmesi gerekiyor. Bu ülke için mevcut hükümetin istifa etmesinden daha yararlı başka bir şey yoktur. Biz hayatımızda birçok şeyden pahalılık nedeniyle kısıtlama yaptık. Çoktan bitmiş olan seyahatlerimizi tamamen kapattık ayrıca alışverişlerimizi de kısıtlamak zorunda kaldık. Üsttekiler de fedakarlık yapsın. Piyasayı denetlesinler, fiyat artışlarını önlesinler.”

Zerrin Özveren

“Hükümet akaryakıta zam yapmak yerine, sürekli gezmelerden vazgeçerek tasarruf yapmalıdır.

Ayrıca hükümetin bir sürü gideri var ve bunlardan vazgeçerek gelirleri arttırabilirler. Bizler araçlarımızı çok fazla kullanmayarak, gezmelerimizi azaltarak ve giyim harcamalarımızı azaltarak kısıtlama yapıyoruz.”

Durmuş Öztürk

“Hükümetimiz akıllı, yerinde ve devlet yöneten bir beceriye sahiptir. Gelirleri arttırmak için yapılabilecek bir şeyler olsa kesin yaparlardı. Ben evimde pahalılık arttı diye bir kısıtlama yapmadım yapmayı da düşünmüyorum, zaten savaş çıkarsa hepimiz öleceğiz. Makam arabalarından vazgeçmeleri gerekiyor. Keşke bütün bakanların, müdürlerin ve müsteşarların uçakları helikopterleri olsa. Ben öyle bir devlet hayal ediyorum. İyi yönetirlerse ve kazanırlarsa bu saydıklarım Kıbrıs’ta olmayacak şeyler değildir.”

Serhat Aydın

“Hükümet akaryakıta sürekli zam yapmak yerine gelirlerini arttırmak için buraya daha fazla turist çekmesi lazım. Türkiye’nin 85 milyonluk bir potansiyeli var ve bunu iyi kullanması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye’nin dışında da buraya turistleri çekmek için çalışmalar yapmalı. Ben kendi bütçemde tasarruf edebilmek için elektrik ve su tüketimini dikkatli yapıyoruz. Özellikle elektrik fiyatları çok yüksek. Ben burada bir ayda ödediğim elektrik fatura tutarı ile Türkiye’de 10 ay elektriğimi öderim.”