Coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin 81 kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gökçeada gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mersin'de ziyarete açıldı.

Ülkenin dört bir yanında etkinlikler düzenlenirken, 23 Nisan coşkusu tüm yurdu sardı.

Erdoğan çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Beştepe'de çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı.

Çocuklar yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yazılan kitabı okuyacağını söyleyerek kabul etti.

Bu duygu yüklü anlar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu ve duygulandığı görüldü.