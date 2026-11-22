MASAK, fon soruşturmasında Gildencrest Capital isimli kurumu mercek altına alındı. Rapora göre milyarlarca lira Türkiye dışına çıkarıldı, Bahamalar'a yapılacak transfer ise son anda engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında mercek altına alınan Gildencrest Capital isimli aracı kurumla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunun tamamlandığını açıkladı.

Başsavcılığın açıkladığı rapora göre, söz konusu aracı kurum, 2011 yılında Londra'da Tera Europe adıyla kuruldu. Söz konusu şirketin yüzde 49'unun Tera Yatırım Holding'in tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu tespit edildi. MASAK raporunda, şirketin adının 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildiği anlatıldı.

Raporda şirketin Londra'da kayıtlı olmasına rağmen, fiili işlerinin İstanbul'dan ve Tera Holding'in çalışanları aracılığıyla yönetildiği anlatıldı. Yine raporda, bağlantılı şirketlerin başına ise kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun konulduğu tespiti aktarıldı.

Dokuz yılda 21 milyar lira

MASAK raporunda Gildencrest Capital isimli şirketin banka hesap hareketlerine de yer verildi. Buna göre şirketin banka hesaplarından dokuz yıllık süreçte 21 milyar lira geçti.

Bu paranın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan geldiği, 6,3 milyar lirasının ise Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve 18 kişi tarafından yatırıldığı aktarıldı.

MASAK raporuna göre; işlem emirleri Londra'dan yine soruşturmada adı geçen İsviçre merkezli Century City'e oradan da Borsa İstanbul'a iletildi. Borsada yapılan işlemler yabancı yatırımcı adına yapılmış gibi görünürken, işlemlerin arkasındaki kişilerin kayıtlara yansımadığı belirtildi.

Hisselerin yabancı hesaplar üzerinden alınıp satılması nedeniyle kazançların da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu tespit edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, paranın bir bölümü doğrudan yurt dışına gönderildi. Çekya ve Londra'daki hesaplara toplamda 6,3 milyar lira aktarıldı. Bu tutarın 2,2 milyar lirası Türkiye'ye geri dönerken, 4,1 milyar lirası ise yurt dışında kaldı. Bu tutarın 3,4 milyar liralık bölümünün Tera Yatırım'a ait olduğu tespiti yapıldı.

Rapora göre; 2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan da yüksek tutarlı iki büyük ödeme yapıldı. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira; Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yine İsviçre'deki hesabına ise 500 milyon lira aktarıldı. Benzer tarihlerde fon soruşturmasında adı geçen Burhan Tunç Özkan'a da bir milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Raporda, Gildencrest Capital isimli kurumun, kasım ayında yeni bir hesap açarak 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktardığı belirtildi. Aynı hesaba 1,95 milyar lira değerinde hisse aktarılması ise MASAK tarafından son anda engellendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026, 02:05