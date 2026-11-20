Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. İlk 3 uçağın teslim edilmesiyle tarihi bir aşama geride bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelişmeyi “Büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün” sözleriyle değerlendirdi.Baykar tarafından milli ve özgün imkânlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine alındı. İlk 3 uçağın teslim edilmesiyle Türkiye, insansız savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği KIZILELMA projesi kapsamında bugüne kadar test ve eğitim faaliyetlerinde toplam 600 sorti gerçekleştirildi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Teslimatla birlikte Türkiye, insansız bir savaş uçağını envanterine dahil eden ilk ülke oldu.

İlk uçuşunu 2022’de gerçekleştirdi

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021'de kamuoyuyla paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi. İlk uçuşunu ise 14 Aralık 2022'de başarıyla gerçekleştirdi.

KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracının yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile halka açık kol uçuşları yaptı.

Hava-hava muharebesinde önemli başarı

KIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini gerçekleştirdi. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin platforma entegre edilmesiyle geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte ise KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurdu.

Bu testle KIZILELMA, jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuran ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.

27 Aralık 2025'te iki KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu da platformun otonom hareket kabiliyetini ortaya koydu.

Süpersonik füze ve dahili mühimmat yuvası testleri

KIZILELMA, 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte otonom formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Bu faaliyet, insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek harekât kabiliyetleri açısından önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini başarıyla vuran KIZILELMA, aynı ay içerisinde dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini de gerçekleştirdi.

Erdoğan: Büyük bir hayal gerçeğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gelişmeyi tarihi bir gün olarak nitelendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026, 10:30