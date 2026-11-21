Fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı.

“Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından aranan Serdar Altınbaş’ın Prag Vaclav Havel Havalimanı’nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın Türkiye’ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında difüzyon mesajı yayımlandı.

Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş’ın Çekya’da yakalanması sağlandı ve Türkiye’ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı.

Altınbaş Holding ve bağlı şirketlere kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding, Altınhas Yatırım Holding şirketlerine kayyum atan mış, Altınbaş ailesinin mal varlıkları dondurulmuştu.

Ayrıca Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Altınbaş Ailesine ait Atlas Porföy fonlarından soruşturma başlamadan önce 16 milyar liralık şüpheli çıkış olduğu belirlenmişti.

Fon soruşturmasında neler oldu?

Birçok üst düzey ismin tutuklandığı soruşturmada en öne çıkan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu.