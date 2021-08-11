Milas ve Köyceğiz’deki söndürme çalışmaları devam ediyor

Türkiye'deki orman yangınları 14'üncü gününe girdi. 270 yangından 268'i kontrol altına alınırken, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sinin kontrol altına alındığını açıklamıştı. Bozdoğan yangınıyla birlikte kontrol altına alınan yangın sayısı 268'e müdahalenin sürdüğü yangınlar ise 2 olarak gerçekleşti.

Bakanın paylaşımına göre, orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bakan Pakdemirli, “Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları’nın özverili çalışmaları ile devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267’sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ula'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Akseki'deki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Orman Yangınına Neden Olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.