İmzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile AKSA Enerji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 2021-2022 ve 2022-2023 Futbol Sezonları’nı içeren anlaşma kapsamında liglerin isim sponsoru AKSA oldu. Bu bağlamda ligler; AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig olarak lanse edilecek.

Eziç Lefkoşa’da gerçekleşen imza töreninde AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu protokole imza koyarken açıklamalarda da bulundu. İmzalanan protokole gore; AKSA firması iki sezon için Kıbrıs Tüğrk Futbol Federasyonu’na 3 milyon lira verecek.Sertoğlu: Çok mutluyuz

KTFF Başkanı Sertoğlu, AKSA ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek uzun yıllar sürmesini diledi. Ülkede pandemi sebebiyle belli bir süredir futbol oynanamadığını ve herkesin futbolu çok özlediğini kaydeden Sertoğlu, “Eylül ayında yeniden liglerimizi açıyoruz. AKSA ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladık ve şirket kulüplerimize büyük bir katkıda bulunacak. Biz anlaşmadan dolayı çok mutluyuz”dedi.

Genç kesim için futbolun çok önemli olduğunu kaydeden Sertoğlu, “Her zaman söylerim bu ülkede gençlik için futbol çok önemlidir. Aynı şekilde futbolumuzun varlığı da Kıbrıs Türk gençliği için önemlidir”dedi.

Sertoğlu, KKTC’de 5 yaşından itibaren herkesin futbol ile uğraştığını ve bu yaşın gitgide aşağılara geldiğini belirtti.



3 milyon lira verecek

Hasan Sertoğlu AKSA’nın iki sezon için 3 milyon lira para vereceğini belirterek, bu rakamın yüzde 60’ının Süper Lig kulüplerine yüzde 40’ının ise Birinci Lig kulüplerine verileceğini söyledi. Sertoğlu, federasyonun bu spornsorluktan pay almayacağını kaydetti.

Dilerim AKSA ile 8 değil 18 yıl olur

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 8 sezondur liglerin ana sponsoru olan Kıbrıs Türk Petrolleri

(K-Pet) yetkililerine de teşekkür ederken, “K-Pet’in liglerimizin marka olmasında emeği büyüktür”dedi. Artık liglerin sponsorunun AKSA olduğunu ve dileğinin 8 değil 18 yıl AKSA ile yürünmesi olduğunu belirten Sertoğlu, yakın ilgilerinden dolayı da AKSA yetkililerine teşekkür etti.

Şentürk: Bu daha başlangıç

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk ise yaptığı açıklamada futbol camiası ile yaptıkları işbirliğinden son derece mutlu olduklarını belirtti. Şener Şentürk, bu imzanın ve anlaşmanın bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki yıllarda da dileklerinin bu ortaklığın artarak sürmesi olduğunu belirtti. Futbola ayrı bir enerji getirmeyi ve ülkedeki pandemi koşullarından arınıp yeniden ayağa kalkma noktasında futbolun önemli olduğunu ifade eden Şener Şentürk, süreç boyunca KTFF ile iyi bir iletişim kurduklarını ve bu iletişimin devamını dilediklerini söyledi. Şentürk, anlaşmanın uzun ömürlü olmasını diledi.