Analiz yapılacak

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir programda, elektrik fiyatlarına yüzde 30 zammın söz konusu olmadığını, ortaya konan bu rakamın KIB-TEK’in çalışması olduğunu, gelinen noktada fiyat analizi yapmak gerektiğini açıkladı.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında fiyatların geldiği nokta konusunda argümanların ortaya konduğunu, 2019 yılından beri elektriğe zam yapılmadığını ancak petrol fiyatlarının arttığını anımsattı.

Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini, bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti.

500 bin doz aşı yapıldı

Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ise Başbakan Saner, KKTC’de sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi. Yapılan günlük test sayısının 20 binlere ulaştığına dikkati çeken Saner, ülkede dün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

210 bin kişinin çift doz aşı olduğunu kaydeden Saner, “KKTC’de şu anda aşı bulmak sıkıntı değil, aşı seçeneği sunuyoruz, öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. Eylülde yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de aşılamaya başlayacağız” diye konuştu.

Aşıyı özendirmek için farklı uygulamalar yapacaklarını kaydeden Saner, hastaneye yatışların yüzde yetmiş beşinin aşısız kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Aşı kartlarının tanınırlığı

KKTC’de verilen aşı kartlarının yurt dışında tanınmayacağı şeklindeki söylemlere ilişkin Başbakan Saner, bunu siyasi bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

“Aşıların nereden geldiği biliniyor. Bu siyasi bir olay... Yeşil kart olayı AB’nin üye ülkeler arasında uyguladığı bir olay. Bizim aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumda. Adapass ve HES kodu olayının entegre olmasıyla bizim aşı kartlarımız da kabul görecektir” diyen Saner, bunula ilgili herhangi bir paniğe ve endişeye gerek olmadığını, sorunun çözüleceğini söyledi.

Saner, KKTC’nin baskılara boyun eğmesini kimsenin beklememesi gerektiğini de vurguladı.

“Gelirlerimizi artırdık”

Ekonominin gidişatıyla ilgili olarak Saner, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, İngiltere’yi örnek gösterdi.

“Bizim en büyük avantajımız TC ile ilişkilerimizdir” diyen Saner, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklar ve bu kaynaklarla yapılanlar hakkında bilgiler aktararak, “Gelirlerimizi artırdık ve geçtiğimiz ay sonunu çok iyi geçirdik” dedi.

“85-90 bin öğrencinin gelmesini bekliyoruz”

Yükseköğrenimle ilgili olarak ise Saner, “Öğrenci sayısında bir kaybımız yok” diyerek, 85-90 bin öğrencinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Başbakanlık Afet- Acil Durum Komitesi toplandı

Öte yandan KKTC’de ve bölgede son zamanlarda artış gösteren orman yangınları ve afetlerle ilgili Afet - Acil Durum Yönetimi Komitesi Başbakan Ersan Saner Başkanlığı'nda toplandı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu Başbakan Saner'e çalışmalarıyla ilgili bilgi aktararak, komitenin afet-acil durumlara yönelik bir istişare gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan Karşıyaka’daki yangına ilişkin olarak tespitler yaptıklarını, aldıkları raporlar doğrultusunda eksiklerin giderilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını, ayrıca benzeri durumlarda daha da iyi organize olma konusunu değerlendirdiklerini anlattı.

Saner: Kısa zamanda müdahale önemli

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Ersan Saner de, geçen hafta meydana gelen orman yangını esnasında bölgede bulunduğunu, çalışmaları yakinen takip ettiğini hatırlattı.

Saner, komitenin hızlı bir şekilde organize olarak yangının fazla büyümeden kontrol altına alınmasında büyük çaba ortaya koyduğunu gördüğünü anlattı.

Başbakan Ersan Saner, “Devlet olarak kısa zamanda organize olabilmek daha büyük felaketlerin önlenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Afetlere ve yangınlara karşı mücadelede devlet- vatandaş işbirliğinin değer ve önemine vurgu yapan Başbakan Saner, çalışmalar esnasında yetersiz kalınan noktalarda gerekirse vatandaştan da yardım alınması gerektiğini söyledi.

Olaylara daha etkin müdahale için tüm ilgili birimlerin bir araya gelip tespitler yapmasının önemli olduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Dev yangınlar, seller, afetlere tanıklık ediyor ve dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye üzülüyoruz" dedi.

Yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek tehlikeler ve tedbirlerin de ele alınmasının önemine de dikkat çeken Başbakan Saner, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Anavatan Türkiye’deki son yangın olayında yardımcı olmak üzere KKTC’den ekiplerin gönderilmesi üzerine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları telefon görüşmesini de aktaran Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’ın KKTC’yi yanlarında hissetmenin kendileri için çok önemli olduğunu söylediğini paylaştı.