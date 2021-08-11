Hedef uzlaşı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 2021 yılının ikinci asgari ücret konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bugün bazı işçi sendikalarını ziyaret etti.

Çağman, sendika temsilcileriyle görüşmelerinde, bakanlık olarak “hedeflerinin; çatışma değil, uzlaşı içinde, asgari ücretlinin ezilmediği, açlık sınırının altına düşmediği bir rakama ulaşmak olduğunu” vurguladı.

Koral Çağman, asgari ücretin belirlenmesi konusunda tüm taraflarla fikir alışverişinde bulunarak, ülkenin içinden geçtiği salgın koşulları ve ekonomik darboğaz çerçevesinde işçi ve işvereni de gözeterek, ortak bir noktaya varmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sırasıyla Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret eden Çağman, asgari ücretin belirlenmesi amacıyla bakanlık olarak sosyal diyalog yoluyla, tüm tarafların görüşlerini ve tavsiyelerini dinlemeyi amaçladıklarını kaydetti. Çağman’a ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı eşlik etti.

Serdaroğlu: Asgari ücretli ezilmemeli

Koral Çağman, Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu ziyaretinde, “Hedefimiz çatışma değil uzlaşı içinde, asgari ücretlinin ezilmediği, açlık sınırının altına düşmediği bir rakama ulaşmaktır” dedi.

Çağman’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Serdaroğlu da, “Federasyon olarak gayelerinin kavga değil; temsil ettikleri kesimin sıkıntılarını masada açıkça ifade etmek ve birlikte ortak bir karar üretmek olduğunu” söyledi.

Hür-iş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, dünyada asgari ücretin sektörel bazda en düşük asgari ücret olarak belirlendiğine ve Asgari Ücret Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğine işaret ederek, zor durumdaki sektörlerin tespit edilmesi ve bu sektörlere Bakanlık tarafından teşvik verilmesi önerilerinde bulundu.

Bıçaklı: Ne olması gerektiği yasada açık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Türk-Sen heyetiyle görüşmesinde, “Asgari ücretin belirlenmesi konusunda tüm taraflarla fikir alışverişinde bulunarak, ülkenin içinden geçtiği salgın koşulları ve ekonomik darboğaz çerçevesinde işçi ve işvereni de gözeterek, ortak bir noktaya varmayı hedeflediklerini” belirtti.

Bıçaklı, çalışma hayatında Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile ilgili yasal değişikliğin geri çekilmesi, işçi fonlarındaki işçi temsilcilerinin sayısının arttırılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve sendikalaşmanın arttırılması ile ilgili sendikanın taleplerini hem sözlü hem de yazılı olarak Bakan Çağman’a iletti.

Aşam: Tartışmaları doğru bulmuyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Koral Aşam başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcileriyle de görüştü.

Dev-İş Başkanı Aşam, görüşmede, “Asgari ücret konusunda yapılan tartışmaları doğru bulmuyoruz. Asgari Ücret Yasası bize açıkça söylüyor. DPÖ, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Dairesi’nin belirlediği kriterlerin uygulanması lazım. Mevcut yasa içinde hareket ediliyorsa, yasanın öngördüğü indeks uygulanmalıdır" açıklamasında bulunarak, sendikanın görüş ve önerilerini Bakan Çağman’la paylaştı.