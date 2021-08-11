Bölge halkı şikayetçi

Ömer KADİROĞLU

Güngör çöplüğünde iki gün önce yaşanan yangın nedeniyle atık alımı durduruldu. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) topladığı çöpleri Haspolat’ta yerleşim yerine yakın bir noktada bulunan arazi içerisine dökmeye başladı. Bu durum bölge halkının tepkisine neden oldu. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Zehirlenmek istemiyoruz. Çocuklarımızın ve bizim sağlığımız riske atılıyor. Bu kabul edilir değildir” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Ne dediler…?

Fatma Koçak

“11 yıldır Haspolat bölgesinde yaşıyorum. Şu anda büyük bir sorun ile karşı karşıyayız. Lefkoşa Türk Belediyesi, çöpleri evlerimize yakın bir noktaya döküyor. Buraya dökülen atıklar hem sağlığımızı hem de doğayı tehdit ediyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çöplerin buraya atılmasını istemiyoruz. Burada yaşayan aileler ve çocuklar var. Buraya daha önce molozlar dökülüyordu ancak kötü koku yoktu. Buna bile karşı çıkan bizler bugün evsel atıkların dökülmesi sonucu kötü kokular ve riskli bir durumla karşı karşıyayız. Yetkililerden burası için bir çözüm üretmesini istiyoruz. Bizler belediyeden bu bölgeyi temizlemesini beklerken belediye eliyle buraya çöp dökülmesi kabul edilir değildir.”

Emine Ateşoğlu

“15 yıldır burada kalıyorum. Şu anda büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Belediye gelip buraya çöpleri döküyor ve pis kokudan nefes alamaz durumdayız. Pandemi döneminde insan sağlığını riske atacak bir durumla karşı karşıyayız. Evimizin kapı penceresini açamaz ,kokudan burada duramaz olduk. Bu çöplerin buraya dökülmesini kesinlikle istemiyoruz. Neden insanların olmadığı yerleşim yerlerinden uzak bir yere dökmüyorlar da çocuğumuzun çoluğumuzun ailelerin kaldığı bir yerin hemen yanına bırakıyorlar. Bu konuya acilen bir çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Besime Gül Koçak

“Belediye çöpleri buraya boşaltıyor. Çok kötü bir koku, çevre kirliliği ve sağlığımızı riske atacak bir ortam yaratılıyor. Evimizin penceresini açtığımız zaman pis kokuları pis bir havayı solumak zorunda kalıyoruz. Önceki gün buraya 4-5 kamyon çöp buraya getirilip döküldü. Burada yaşayan bizleri görmemezlikten gelerek çöpleri buraya döküyorlar. Buna bir son verilmesi ve bu bölgenin acilen temizlenmesini istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 03:27