Nüfusun üç katı aşı anlaşmamız var

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bakan Fahreddin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin” dedi.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 835 oldu.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düştü

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, günlük 200 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptıklarını belirterek, "Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte" değerlendirmesinde bulundu. Tolunay, "Süreç içerisinde en sıkıntılı durumun mutasyonlar olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de Covid-19 vakalarının yüzde 95'inin İngiliz varyantı olduğunu, diğer mutasyonlara yönelik de taramaların devam ettiğini söyledi.

Salgın sürecinin başında Bilim Kurulu oluşturulduğunu anlatan Tolunay, sürecin bilimsel olarak yürütüldüğünü vurguladı.

Tolunay, süreç boyunca e-Nabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarıyla salgının kontrol altında tutulması noktasında hizmet verildiğini söyledi.

Bugüne kadar 28 milyon aşılama yaptıklarına işaret eden Tolunay, "Sinovac aşısıyla beraber acil kullanım onayı verildi. Risk grubuna göre aşılama başlattık. 65 yaş üstünde yüzde 85 aşılamayı başarmış durumdayız. Aşılama noktasında 120 milyon aşılama imzalandı. Aşıların büyük kısmı haziranda ülkemize ulaşacak. Haziranda günde 1 milyon kişiye aşı yaparak, 30 milyonu aşılamayı planlamaktayız" dedi.