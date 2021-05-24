Güzel dilekler sunuldu

Başbakan Ersan Saner, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'deki 81 ilin AK Parti Gençlik Kolları temsilcilerini kabul etti.

Saner kabulde yaptığı konuşmada, anavatan ile yavruvatan arasındaki bağların gönül bağı ve kardeşlik ilişkisi olduğunu söyleyerek, bu ilişkinin sonsuza dek sürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gençliğin önemine vurgu yapan Saner, gençleri; geleceğin sembolü olmalarından ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak bireyler olmalarından dolayı çok önemsediklerini vurguladı.



Adaya gelen heyetin KKTC’nin tarihsel süreç içerisinde nerelerden evirilip bugünlere gelindiğini ve bir Cumhuriyet sahibi olunduğunu gördüğünü dile getiren Saner, heyetin Türkiye’ye döndüğünde KKTC’nin doğru anılması için aktarımlar yapacağına inanç belirtti.

Hediye teatisi yapıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, ev sahipliğinden dolayı Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Ziyaretin genç kardeşlerinin hafızalarında güçlü şekilde yer edeceğini dile getiren İnan, TC ile KKTC gençleri arasındaki kardeşliğin de kalıcı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kabulde, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından hediye teatisi yapıldı.