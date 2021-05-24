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Adadan ayrıldı

Çalışma ziyareti için ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, temaslarını tamamladı

Adadan ayrıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.
Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti. Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

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Oktay daha sonra temaslarını tamamlayarak KKTC’den ayrıldı.
Oktay ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililer uğurladı.
KKTC’ye geçen Cuma akşamı gelen Oktay, önceki gün KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yapmış, Vadili köyünü ziyaret etmiş ve Gazimağusa’da düzenlenen “TC-KKTC Gençlik Buluşması”na katılmıştı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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