Sedat Peker’in iddiaları

Peker, cinayetle ilgili azmettirici olarak Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı ile ilgili bazı iddialar öne sürdü.

Peker’in iddiaları şöyle:



Biz o zaman Korkut Eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar’ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz, işte 'Şu PKK’ya yardım ediyor'… Ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Bana dedi ki ‘Kıbrıs’ta bir adam var’, evet abi dedim, dedi ‘Bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor'. Dedi ki 'İki tane profesyonel (ver)'. ‘Kendi öz kardeşimi vereceğim sana’ dedim, Atilla Peker’i dedim, çok iyidir bu işte, uzmandır, sokaklardan yetişme (dedim). Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler, Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Ancak yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk, dedi ‘Tekrardan gideceğiz’. Sonra orada bunlara bağlı olan başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, ‘Halloldu o iş’ dedi. Öldürsek öldürdük derdim, çünkü zaman aşımına girdi. Allah'a Kur'an'a yemin olsun böyle oldu.