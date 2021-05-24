Kutlu Adalı cinayeti Meclis’e geliyor 

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları gündemi sarstı.

Adalı Cinayeti’ne yönelik iddialar sonrası Başsavcılık ve polis göreve çağrıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep etti.

Erhürman: Meclis’te gündeme getirilecek

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili iddiaların ardından Tufan Erhürman konunun Meclis’te gündeme getirileceğine dikkati çekti.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaların ardından Başsavcılık ve Polis Teşkilatı’nın harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir... Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu Meclis'te de gündeme getireceğiz.

Bu arada CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde vurularak öldürülen, Yenidüzen Gazetesi yazarı Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili basında yeni iddiaların ortaya çıkmasının önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kutlu Adalı’nın, sorgulayıcı, eleştirel yaklaşımı ile Kıbrıslı Türklerin huzur ve refahını savunduğu, sürekli olarak haysiyetli bir yaşamı gündeme getirdiği, Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin eşitlik çerçevesinde, saygı ve sevgi temelinde gelişmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Özersay: Derhal harekete geçilmeli



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya atılan iddiaların son derece rahatsız edici olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başsavcılık’ı ülkenin itibarı için derhal harekete geçmeye çağırdı.Özersay, şunları belirtti:Bunlar siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar. Uluslararası uyuşturucu trafiğinde ülkemizin de bir konumu olduğu, kasetlerle insanların tehdit edildikleri, Türkiye’deki bazı siyasilerin isimlerinin de bu konularla bağlantılı olduğu iddia edildi, isimler verildi. Kutlu Adalı cinayeti konusunda Türkiye’den bazı kişilerin isimleri azmettirici olarak verildi, iddialarda bulunuldu” ifadelerini kullandı.HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!” dedi.İki hafta önce Kutlu Adalı cinayeti konusunda yaptığı açıklamayı da hatırlatan Özersay, açıklamasını yineledi ve Halkın Partisi olarak ülkede bazı eski siyasilerin bankalardaki şaibeli parasının üzerine gitme sebeplerinin de benzer nedenler olduğunu kaydetti.

Özyiğit: Yeniden soruşturulmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Kutlu Adalı Cinayeti soruşturmasının yeniden açılmasını ‘kaçınılmaz bir gereklilik’ olduğunun altını çizdi. Özyiğit, Meclis’in ve ilgili tüm kurumların sorumluluğunda olduğuna işaret etti, “Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız” dedi.

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

Kutlu Adalı cinayeti yeniden soruşturulmalıdır. Bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız. Bu vesileyle ortaya konan ve uyuşturucu trafiği dahil ülkemizi ilgilendiren tüm konularla ilgili iddiaların araştırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacağımızın bilinmesini isterim.

