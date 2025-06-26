İlk sırada Limasol

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmelerinin yasal olup olmadığını kontrol etmek için prosedür başlatmayı planladığı Rum basınında yer aldı.

Haberde, hak sahibi olmadan Kıbrıs Türk evlerini kullananların Eylül ayından itibaren "endişelenmesi gerekeceği" kaydedildi.

Konuyla ilgili haberinde, kontrolden geçirilen ticari gayrimenkullerde, yaklaşık 10 sözleşmeden birinin ihlal edildiğinin tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunun gayrimenkullerin geri alınmasına dair bir sürecin başlatılmasına yol açtığını kaydetti.

Güney Kıbrıs genelinde Kıbrıs Türk ticari gayrimenkulleriyle ilgili olarak toplam 4 bin 527 kira sözleşmesi bulunduğunu yazan gazete, bunların yüzde 32’sinin Limasol, yüzde 30’unun Baf, yüzde 26’sının Larnaka ve yüzde 12’sinin de Lefkoşa’nın güney kesiminde bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs genelinde Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili 20 bin 621 kira sözleşmesi bulunduğunu da belirten gazete, bunların yüzde 23’ünün evler, yüzde 14’ünün ticari gayrimenkuller, yüzde 43’ünün tarım arazileri, yüzde 6’sının yazlık/kır evleri, yüzde 14’ünün de başka yerlerle alakalı olduğunu kaydetti.

Kullanılan yaklaşık 5 bin evden çoğunun yasal olarak kullanıldığının tahmin edildiğini ancak yasal hak sahiplerinin ölmesinin ardından el değiştiren evler de bulunduğunu yazan gazete, elde edinilen bilgilere göre göçmen olmayan kişilere kiralanan konutlar bulunduğunu da belirtti.

Gazete, ilgili mevzuatta kısa süre önce yapılan değişikliğin ardından, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmelerinin barınma amaçlı olarak, ölümü sırasında bu mülke sahip olan Rum göçmenin mirasçılarına devredilmesinin mümkün hale geldiğini de anımsattı.

Söz konusu mülklerin üçüncü dereceye kadar olan doğrudan ve dolaylı akrabalara devredilmesi imkânı tanındığını da ifade eden gazete, esas meselenin bu mülkleri devralanların bunları barınma amaçlı mı yoksa kazanç sağlamak için kira amaçlı mı kullanıldığı olduğuna işaret etti.

Söz konusu mülklerde ikamet edenlerin durumunun yasal olup olmadığını kontrol etmek için başka bir yöntem seçilmediği sürece, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimindeki personel yetersizliğinden ötürü sürecin uzun zaman almasının beklendiğini kaydeden gazete, bazı evlerin göçmenlerin oturması için tahsis edilmesi amacıyla geri alınacağını kaydetti.

Geri alınacak evlere şu an Güney Kıbrıs’ta dağınık halde bulunan yaklaşık 200 evin daha eklenmesinin beklendiğini yazan gazete, bu 200 evin kullanılmaz halde ve barınmak için tehlikeli olduğunu belirtti.

