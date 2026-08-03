Soruşturma genişledi

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarını içeren soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 55 şüpheliden, Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu dahil 44 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 belediye görevlisi ile 13 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler, ihale komisyonlarında görev yapan personel, mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin yöneticileri, belediye çalışanları, bazı belediye meclis üyeleri, firma temsilcileri ve bir iş takipçisi de yer aldı.

Soruşturma kapsamında belediye binasında, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Savcılık, Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Emniyette ifade veren Beşikcioğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İhale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını savunan Beşikcioğlu, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferi olmadığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasında, belediyenin gerçekleştirdiği bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor.

