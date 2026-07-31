Ormanlar yanıyor

Aydın ve Balıkesir'de alevlerle mücadele dün de sürerken Muğla, Antalya, Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Alanya ve

Mersin'in Gülnar-Aydıncık bölgelerindeki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında çıkan yangında ise söndürme çalışmaları ikinci gününde devam etti. Edremit-Altınoluk ve Gömeç'teki yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık'ın Tıfıllar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde önceki gece başlayan yangın, gece boyunca karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını ise üçüncü gününde kontrol altına alındı. Sarp ve kayalık arazide gece boyunca çalışmalarını sürdüren kara ekiplerine sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek verdi. Yangının enerjisinin düşürülmesinin ardından akşam saatlerinde kontrol sağlandı.

Yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlardan ormanlık alanlarda azami dikkat göstermelerini istedi.