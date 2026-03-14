Kameralar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bir iş insanına ait evin avlusuna ses bombası atılması olayıyla ilgili tutuklanan M.A. ile A.H.T. dün ek süre talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve henüz aranan bir şahsın daha bulunduğunu açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Okan Keskin; 1 Mart saat 04.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde bir iş adamına ait evin arka kısmında bulunan boş araziye ses bombası atıldığını söyledi. Polis, patlama sonucu evin avlusunda bulunan beton zeminde yaklaşık bir metre uzunluğunda çatlak meydana geldiğini belirtti.

Keskin, olayın 5 Mart’ta polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgeye gidilerek inceleme yapıldığını ifade etti. Yapılan incelemede, olayın gerçekleştiği boş arazi içerisinde bir adet cep telefonu, sim kart ve bombaya ait pimin bulunarak emare alındığını kaydeden polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

61 güvenlik kamerası incelendi

Polis, soruşturma kapsamında bölgede bulunan toplam 61 güvenlik kamerasına ait görüntülerin incelendiğini belirtti. Polis, yapılan teknik inceleme ve takip sonucunda, mahkeme huzurundaki zanlılar M.A. ile A.H.T.’nin, kimliği henüz belirlenemeyen ve aranan bir kişiyle birlikte olay yerine giderek söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Keskin, zanlıların 11 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Bu süre zarfında 5 ayrı ifade temin edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten polis, ayrıca 15 yeni güvenlik kamerasına ait görüntülerin de incelendiğini ifade etti.

Bir kişi daha var

Polis, yapılan incelemeler sonucunda zanlıların olaydan önce Dörtyol köyüne giderek aranan bir şahsı araçlarına aldıklarının, daha sonra birlikte Yeniboğaziçi’ne giderek saldırıyı gerçekleştirdiklerinin ve olayın ardından söz konusu şahsı yeniden Dörtyol köyüne bıraktıklarının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, aranan şahsın bulunması gerektiğini ve elde edilen kamera kayıtları ile emareler üzerinde incelemelerin devam ettiğini belirten polis, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlılar M.A. ile A.H.T.’nin 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.