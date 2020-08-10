Türkiye'de bin 182 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos 2020 günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, bin 182 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte bin 182 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 61 bin 446 test yapıldı, bin 182 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta hayatını kaybetti, bin 103 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok."

Pandeminin etkisi sürüyor

Öte yandan Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açılış töreninde konuşan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle altyapısıyla iftihar edilen sağlık sistemine sahip olduklarını söyledi.

Pandeminin etkisini tüm dünyada sürdürdüğüne işaret eden Koca, "Bütün vatandaşlar, risk altında olmasına rağmen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor ve bu yüzden başta doktorlar ve kıymetli hocalarımız olmak üzere sağlık çalışanlarından da kayıplar verdik." dedi.

