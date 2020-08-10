Su sıkıntı olmayacak

Suna ERDEN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı’nda Türkiye Devlet Su İşleri Dairesi (DSİ) tarafından üç gün süren teknik çalışma yapıldığını, bu nedenle bir süre su sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Bakan Oğuz, barajdaki arızanın giderilmesiyle iki gün önce hatlara su verilmeye başlandığını, dünden itibaren de tüm bölgelere ulaştırıldığını söyledi.

Bakan Oğuz, geçtiğimiz ocak ayında denizin altında kopan borularla ilgili de onarım çalışmalarının sürdüğünü, ağustos ayı sonu gibi tamamlanacağını açıkladı ve “Kimse merak etmesin, su sıkıntısı yaşanmayacak. 3,8 milyon metreküp rezervimiz vardır” dedi.

Tüm bölgelere su verilmeye başlandı

Diyalog’a konuşan Bakan Oğuz, DSİ’nin geçtiğimiz Perşembe günü Geçitköy Barajı’ndaki arızayı giderdiğini, Cuma günü itibariyle hatlara su vermeye başladığını söyledi. Bakan Oğuz; Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde bir süre susuzluk yaşandığını ancak dün itibariyle suyun tüm bölgelere ulaştırıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz şunları söyledi: “Ülkenin bazı yerlerinde su sıkıntısı yaşandı. Bunun nedeni DSİ tarafından Geçitköy Barajı’nda gerçekleştirilen teknik çalışmalardı. Ancak barajdaki arıza giderildi ve hatlara iki gün önce su verilmeye başlandı.

Girne’ye önceki gün, Lefkoşa’ya da dün itibariyle su verildiğini kaydeden Bakan Oğuz, Gazimağusa’da ise borularda sorun olduğu için dün öğle saat 12.00’de su verilebildiğini açıkladı. Bakan Oğuz, “En yoğun şikâyetin yapıldığı bölge Gaziğmağusa’ydı. Çünkü oraya su sağlayan hatlarda arıza vardı. Bu arıza giderildi ve bölgeye su verildi” dedi.

Eylülde tamam

Bakan Oğuz, Geçitköy’deki sorunun giderildiğini ancak denizin altında kopan boruların tamirinin henüz bitmediğini söyledi. Oğuz, “Giderilen arıza patlayan borulara yönelik değil, barajdaki düşen su rezervinin çekilmesiyle ilgili bir sorundu. Geçtiğimiz ocak ayında patlayan borunun onarım çalışmaları ağustos ayı sonu itibariyle bitecek ve eylül ayı başında sorun tamamen ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.

“Su sıkıntımız yok” diyen Oğuz şöyle devam etti: Su sıkıntısı yaşamayacağız. 3,8 milyon su rezervi var. Yerel kaynaklar; belediyelerin kuyuları, Serhatköy pompa istasyonundan takviye devam ediyor.

DSİ de her gün şebekelere 75 bin metreküp su veriyor. Yerel kaynaklardan da günlük 20 bin metreküp su sağlanıyor. Kimse endişelenmesin.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 10:27