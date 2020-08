Hani Avrupa olacaktık?

Suna ERDEN

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası haline gelirken, başta Güney Kıbrıs olmak üzere dünyanın tüm gelişmiş ülkeleri kazaları en aza indirmek için ciddi önlemler alıyor.

Trafikte etkin denetimler, uyuşturucu ve alkol testleri yapılıyor; kuralları ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Son 10 yıldır trafikte sıkı uyuşturucu denetimleri yapan Güney Kıbrıs, geçtiğimiz günlerde alkollü sürüş yapanlara da ağır cezalar getirdi.

Yeni düzenlemeyle 70 promil ve üzerinde alkollü araç kullanırken yakalanan bir kişiye 1 ay ile 2 yıl arasında hapis veya bin 500 Euro ile 10 bin Euro arasında para cezası kesilmesi yürürlüğe girdi.

Cezalar caydırıcı değil

Kuzey Kıbrıs’ta ise yıllardır güncellenmeyen trafik yasalarının yanı sıra uyuşturucu denetimi yapılmıyor, alkollü sürücüler için uygulanan bir asgari ücret para cezası ve 3 ay süreyle ehliyete el koyma yaptırımı da etkili olmuyor.

Ayrıca uyuşturucu denetimiyle ilgili hazırlanmış bir yasa tasarısı olmasına rağmen, konu gündeme getirilmiyor.

Yasal düzenleme olmadığı için de sürücüler tükürükle ölçülebilecek kadar basit uyuşturucu testine tabi tutulmuyor.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan uyuşturucu denetimini düzenleyen yasa tasarısı ele alınmayı beklerken, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu yasal düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Oğuzhan Hasipoğlu (Milletvekili/Komite Başkanı)

“Komitemize bu konuda bir yasa tasarısı gelmedi. Trafikte etkili ve caydırıcı önlemler alınması gerekiyor. Alkolün yanı sıra uyuşturucu testi de günümüzde şart oldu. Kazalara sebebiyet veren bu iki unsurla ilgili adımlar atılması lazımdır.

Alkollü ve uyuşturucu etkisi altında sürüş yapanlara hem hapis hem para cezası verilmesi gündeme getirilmelidir. Cezaların artması caydırıcı olacaktır. Çünkü başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atanlara müsamaha gösterilmemelidir.

Türkiye’de trafik yasalarında alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara çok ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Ancak öncelikle uyuşturucu testinin yapılabilmesi ve tespiti için yasal düzenleme gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı bu yaz yasa tasarısı getirmezse, biz önümüzdeki Ekim ayında yeni yasama yılında konuyu gündeme taşıyacağız.”

Erhan Arıklı (YDP Genel Başkanı)

“Trafikte mutlak suretle cezaların artırılması gerekiyor. Caydırıcı cezalar olmadığı zaman sürücüler rahat davranabiliyor.

Rusya’da görevli olduğum zamanlarda şunu gördüm ki; alkol tüketimi çok yüksek bir ülke olmasına rağmen çok ağır cezalar yüzünden insanlar korkudan içkili araba kullanmıyordu.

Ciddi şekilde kurallara uyduklarını gördüm. Alkollü yakalandıkları zaman hem hapis hem ağır para cezası var. Alkolün yanı sıra uyuşturucu testi de çok önemlidir. Günümüzde uyuşturucu kullanımının 12 yaşlarına düştüğünü herkes biliyor. Böyle bir çağda halen daha trafikte uyuşturucu testi yapılmaması, ayrıca bununla ilgili yasal bir düzenleme olmaması düşündürücüdür.

Böyle bir düzenleme yapılırsa destek veririz. Hükümet adım atmazsa biz harekete geçeceğiz. Bunun yanı sıra polisimizin de testleri yapabilmesi için gerekli cihazlara sahip olması lazımdır. Polis teşkilatına gerekli cihazların sağlanması da gerekiyor. İleri ülkeler neler yapıyorsa biz de yapmalıyız.”

Fikri Ataoğlu (DP Genel Başkanı)

“Coronavirüs salgını olunca çok ciddi önlemler aldık. Sokağa çıkma yasağı ilan ettik. İşyerlerini kapattık. Virüsten dolayı ikisi yabancı 4 kişi öldü. Diğer yandan bakarsak trafikte verdiğimiz can kayıpları çok fazla. Madem bu kadar can kaybı var, madem araç kullanmayı yasaklama gibi bir durumumuz yok o zaman neden ciddi önlemler almıyoruz. Salgında olduğu gibi can kayıpları yaşanmaması için neden etkili çözümler üretmiyoruz.

Kazalara davetiye çıkaran alkollü ve uyuşturucu etkisi altında sürüş yapılması ciddi olarak ele alınmalıdır. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak öncesinde polise teknik cihazların sağlanması gibi altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Altyapı çalışmasının ardından da yasal düzenlemelere geçilmelidir. Şu anda alkollü sürüşlere verilen cezalar belli ki yeterli değildir. Cezalar öyle bir hale getirilmelidir ki caydırıcı olmalıdır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta 10 yıldır uygulamada olan uyuşturucu testi de ülkemizde yapılmamaktadır. Artık bu konuda da bir adım atılmalıdır. Vakti gelmiş hatta geçmektedir.

Umarım hükümettekiler trafikle ilgili gerekli adımları atar.”

Gülşah Sanver Manavoğlu (HP Milletvekili)

“Alkolle ilgili mevcut uygulamaların eğer etkin denetimler yapılırsa yeterli olduğu kanaatindeyim. Polislerimiz denetimleri sıklaştırırsa alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeler azalacaktır. Alkollü sürüşlere verilen para cezaları artırılabilir ancak ülkemizdeki insanların gelir durumuna bakıldığında etkin denetim taraftarıyım. Diğer yandan uyuşturucu testi günümüzde şart oldu. Bununla ilgili yasal çalışma yapılmalıdır. Alkol değil de uyuşturucu içmiş ve direksiyon başına geçmiş birinin tespiti için bu şarttır. Bu konuda düzenleme yapılmalı ve hayata geçirilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 11:02