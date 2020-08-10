Pazar yerinde denetim şart oldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali’ne kurulan Açık Pazar dün insan akınına uğradı.

Haftalık alışverişini yapmak için pazara giden vatandaşların maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Vatandaşın yanı sıra esnaf da ne maske taktı ne de önlem aldı.

Pazarda dün birçok ürünün ucuz olması kalabalığın daha da artmasına neden oldu.

Patlıcan, salatalık kilosu bir liradan satılırken, tatlı biber, kabak da 2 liradan tezgâhtaki yerini aldı.

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi;

Domates: 5 TL

Bamya: 5 TL - 6 TL

Erik: 10 TL

Sarı Fasulye: 6 TL

Kabak: 2 TL

Kiraz: 13 TL

Patates: 2 TL

Tatlı Biber: 2 TL

Soğan: 3 TL

Salatalık: 1 TL

Patlıcan: 1 TL

Acı Biber: 20 TL

Tatlı Biber: 1,50 TL

Üzüm 10 TL

Kolokas: 5 TL

Fasulye: 15 TL

Karnabahar: 8 TL

Şeftali 10 TL

Karpuz: 1,5 TL

Sarma: 2,5 TL