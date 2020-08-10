KTAMS eylem yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala devlet dairelerine ve kurumlara geçici işçi adı altında istihdam furyası başlattığını, bu istihdamların seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar devam edeceğinin görülmekte olduğunu” savundu. KTAMS, “Sendikamız; seçim kazanmak uğruna Anayasa’nın eşitlik ilkesini hiçe sayan UBP ve HP’nin seçim istihdamlarını protesto etmek amacıyla bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek” açıklaması yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Sendikamız; seçim kazanmak uğruna Anayasa’nın eşitlik ilkesini hiçe sayan UBP ve HP’nin seçim istihdamlarını protesto etmek üzere bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Bu adaletsiz ve partizanca istihdamlara karşı olan tüm kesimleri Başbakanlık önüne çağırıyoruz."