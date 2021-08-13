Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağ’ına üye; Yeni Boğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu belediyelerinin bünyelerinde bulunan çocuk belediyelerinin katılımı ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında “Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampı” düzenlendi.

Taşkent Doğa Parkı tarafından desteklenen etkinliğe yaklaşık 30 çocuk katıldı.

Verilen bilgiye göre, üç gün süren kamp etkinliği süresince Kıbrıs’a özgü doğal yaşam ve bitki örtüsü hakkında bilgi alan çocuklar ve gençler, Karpaz flora fauna ve ekolojisi ile ilgili gözlem yapma ve bilgi alma fırsatı yakaladılar. Karpaz’daki, Kıbrıs yılanları, endemik bitkiler, bio çeşitlilik ve doğal denge ile ilgili bilgi alıp eğitsel oyunlar oynadılar.

Özellikle, deniz kaplumbağalarının çıkış mevsimi olmasından dolayı Taşkent Doğa Parkı’nın Çevre Koruma Dairesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi’ni ziyaret edip, uzmanlardan bilgi aldılar. Ayrıca, EMAA Sanat Atölyesi, kampa katılan çocuklarla kişisel gelişim üzerine eğitsel ve öğretici faaliyetler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Karpaz Kampına; Yeni Boğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Meysu, Mardo ve Taşkent Doğar Parkı destek verdi.



