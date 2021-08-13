Araca da el konuldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda trafiği tehlikeye sokacak bir şekilde seyreden araç sürücüsü Aldı Bosau Iyunya ile yolcular Junier Ngunza, Randy Akonda ve Rubin Tshimanga tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

MH 051 plakalı araca el konulurken, toplam 2 bin 860 TL para ile 30 puan ceza yazıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi amiri Mehmet Özatılgan ile ekibi, önceki akşam saat 19.00 sıralarında üst açık arabanın üzerine çıkan 3 yolcu ile dikkatsiz araç süren Aldı Bosau Iyunya’yı dün tespit etti. Tümü Kongo uyruklu dört şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. MH 051 plakalı araca el konulurken, toplam 2 bin 860 TL para ile 30 puan ceza yazıldı.