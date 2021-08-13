Aşı kimliği şart oldu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, tarafından alınan yeni kararlar açıklandı; Ada Pass sistemine kayıt zorunluluğu getirildi.

Bu çerçevede bazı mekânlara ve kamusal alanlara girişte ihtiyaç duyulacak olan Ada Pass uygulaması için 20 Ağustos tarihi verildi. Birçok sektör ve kişi 20 Ağustos’a kadar Ada Pass sistemine kayıt olması gerekiyor.

Ayrıca , 'koyu kırmızı' ve 'gri' kategorideki ülkelerden KKTC'ye gelecek olan öğrencilerin, 14 gün karantinaya tabi tutulmasına karar verildi.

Girişte Ada Pass talep edilecek sektörler

Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet kafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler.

Nasıl kayıt yapılacak

Belirtilen sektörler 20/08/2021 tarihine kadar adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırabilecek.

Kurulun almış olduğu kararlar

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

(18.08.2021 tarihinden itibaren)

Koyu kırmızı

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 gün Karantina

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Coronavirüs testleri uygulanacaktır

Turuncu

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Coronavirüs testleri uygulanacaktır

Yeşil;

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Kısıtlama yok.

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Coronavirüs testi uygulanmayacaktır

Gri;

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

15.08.2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı- Gri Ülkelerden gelecek kişiler son 72 saat PCR ve adaya girişte negatif PCR test sonuçları ve 14 gün merkezi karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

C) Genel kurallar

Aşılı kişi: aşı programını tamamlamış. son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

Sinovac: 2 doz

Biontech: 2 doz

Sınopharm: 2 doz

Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

Covıd-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

Sputnik V: 2 doz

Moderna: 2 doz

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Ada içi sınır geçiş kuralları

Seviye 1 : Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 3 : Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

*Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem görecekleridir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ve gri ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 5-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecek ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Eğitim

Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlarda ve kılavuzlar incelendiği zaman okulların toplum bulaşında merkez teşkil etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim,okul öncesi, ilk ve orta 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında açılması uygun görülmüştür.

Her okul, Okul Pandemi Kurulu oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş altı öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Sınıf içerisinde sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanları ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random test yapılacaktır.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Karantina şartı

15.08.2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı ve Gri Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 07:40