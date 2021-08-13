İstifa edin

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun uyguladığı yanlış enerji politikaları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığını, daha da kötüsü ülkenin tamamının her an karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa kaldığını” öne sürerek, Bakan Arıklı ve Yönetim Kurulu’nu istifaya çağırdı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ile Başbakan Saner’in de Arıklı’nın yaptıklarına sessiz kalarak suça ortak olduğunu savunarak, “Bu hükümetten kurtulmadan, bu halka kurtuluş yok” dedi.

Elektrik üretiminin yetersizliğinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmasının esas sorumlusunun Bakan Arıklı ve onun gibi düşünenler olduğunu savunan Özyiğit, Arıklı’nın Kıb-Tek’le ilgili politikasına eleştirilerde bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit, Arıklı’yı uyguladığı yanlış enerji politikalarını düzeltmesi adına TDP olarak sürekli yapıcı uyarı ve önerilerde bulunduklarını, ancak Bakanın uyarıları dikkate almak yerine ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket ettiğini, bunun neticesinde de ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi içine girdiğini iddia etti.

Özyiğit, topluma daha fazla zarar vermesine müsaade etmemek adına Bakan Arıklı’nın istifa etmesi gerektiğini öne sürerek, aksi takdirde icraatlarıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

Cemal Özyiğit yakıt ihalesinde yaşanan tüm gelişmelerin bir anlamda “organize işler” olduğunun artık birçok kesim tarafından görüldüğünü iddia etti.

TDP, Kumar’dan yardım bekliyor

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişlerinde aşı kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için İngiliz Yüksek Komiserliği’nin girişimde bulunulmasını talep etti.

Cemal Özyiğit, İngiliz Yüksek Komiserliği İkinci Sekreteri Elizabeth Kumar ile dün parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker de hazır bulundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs konusu ve salgın sürecinin yanı sıra özellikle son dönemde Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişte aşı kaynaklı yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

