Kış mevsimi yaşadığımız şu günlerde, yaza yatırım yapma zamanı. Birçok kişi vücudunun güzelliğini yaz aylarında daha önemsiyor. Ancak unutulan şey, vücut veya cilt bakımlarının kış aylarında daha etkili sonuçlar vermesi. Güneşin zararlı ışınları işlem görmüş cildi daha kolay zarara uğratabiliyor, hele güneş koruyucu kremlerinizi sürmeyi aksattığınızda, herkesin kâbusu olan güneş lekelerine hoşgeldiniz demeniz işten bile değil!

Biz kadınlar, tarih boyunca vücudumuzdaki çatlardan çok çektik. İdeal kilomuzda ve ideal vücut şeklimize sahip olsak bile, aynaya her baktığımız da çatlaklar bizler için sorun oldu. Genellikle kalça, üst arka bacak, bazen göğüsün üst bölgesinde ve özellikle hamilelikten sonra karın bölgesinde çatlarlar görülebiliyor. Vücut çatlağı tıbben bir hastalık olarak görülmemektedir. Bu sebepten, varis tedavisinde ki gibi, çatlak tedavi hizmetini her hastane bulamazsınız. Burada parmak basmak istediğim konu, eğer bir şey ile savaşmak istiyorsanız, öncelikle neyle savaştığınızı bilmeniz. Deri çatlağının genel olarak oluşma şekli kilo alımına bağlı olarak gerginleşen derinin yırtılmasından kaynaklı. Cilt çatlağından kurtulmak biraz zaman alan bir süreçtir hatta çatlamış deri bir daha eski haline gelmez fakat çatlakların görünümü azaltılabilir. Önceliğimiz vücudumuzda istenmeyen şekil bozukluklarını engellemek olmalı.

Cilt çatlakları nasıl önlenir? Bol su için, vücudunuzu sürekli nemlendirin. E vitamini kullanın, bu vitamin su kaybını engeller cildin nemli kalmasını sağlar. Kilo dengenizi koruyun, şok diyetler ile ani kilo kaybından kaçının. Çatlak olumunu önceden fark edin; deri öncelikle pembeleşir ardından kaşıntı eşlik eder. Erken dönemde tedaviye başvurun.

Çatlaklar için tedavi yöntemleri: Lazer tedavisi, en popüler çatlak tedavisi olarak gösterilmektedir. Lazerin ışınları, cildin kendini yenilemesinde etkilidir. Cildin yapısına göre değişse de, ortalama 3 ile 6 seansta iyileşme gözükür. Çatlaklar ne kadar yeni oluşmuşsa tedavide başarı o kadar yüksektir. Çatlakların üzerinden zaman geçmesi tedaviyi zorlaştırır. PRP (Platelet Rich Plasma); bu yöntemde hastadan kan alınır ve akyuvarlardan ayırılır. Geriye kalan bu kanın içine, hücre yenilemeye yardımcı vitaminlerde eklenerek zengin bir serum oluşturulur. Bu serum hastanın çatlaklarının üzerine mezoterapi iğneleri ile enjekte edilir. Bu şekilde hücreler kendilerini yenilirken, çatlakları da tedavi ederler. Altın iğne radyofrekans; bu sistem de cihazın başlığında bulunan altın kaplama iğneler cilde temas edince ani bir hareket ile cildin içerisine giriş yapar. Radyofrekans, enerjisini cilt altına ileterek kolajen sentezinin artmasını sağlar ve bu şekilde tedavi hedeflenir. Çatlak tedavisinde, vücutta oluşmuş çatlar için dışarıdan sürdüğünüz kremler, jeller tam fayda sağlamaz. Bu sebepten paranızı bu ürünleri alarak harcamayın. Vücudunuzu sevin ve önlemlerinizi önceden alın.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:55