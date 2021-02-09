‘Raydan çıkmasın’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin anlamlı bir süreçten söz ederek, bu süreçte çabaları raydan çıkaracak yasa dışı girişimlerden ve risk yaratabilecek kışkırtmalardan kaçınılması gerektiğini, Avrupa Birliği’nin bu anlamda özel bir rolü olduğunu vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Dr. Anže Logar ile ikili ilişkiler, AB konuları ve Kıbrıs konusunda görüştükten sonra birlikte düzenledikleri basın toplantısında konuşan Hristodulides, mevkidaşına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin müzakereleri başlatmak için harcadığı çabaların durumuyla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Christodoulides şöyle devam etti:

"Anže, kapsamlı bir çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları, BM Anlaşması, AB hukuk değer ve ilkeleri çizgisinde olması gerektiğini, birleşmiş bir Kıbrıs’ın işleyebilir bir devlet, Avrupa Birliği’nin yaşayabilir bir üye devleti, bölgesinde istikrarlı, güvenilir bir aktör olması gerektiğini anladı. Modern bir Avrupa ülkesinin, 21’inci yüzyılda yeri olmayan, çağdışı kalmış sistemler ve yapılarla elleri bağlanmamalıdır.

Anlamlı bir süreç için uğraşırken sürece dâhil olan herkesin de çabaları raydan çıkaracak yasadışı girişim ve risk oluşturacak kışkırtmalardan kaçınmaları önemlidir.

Slovenya, 2021’in ikinci yarısında Avrupa Bakanlar Konseyi ve Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’na hazırlanırken Avrupa’da dayanışma ve direnci çağıran pandeminin yarattığı sıkıntılı ve alışılmamış koşullar yaşanırken Anže’sin ziyareti hem zamanlama açısından anlamlı hem de değerlidir.

İkili konularda işbirliğimiz yüksek düzeyde ikimizin de vurguladığı gibi memnuniyet vericidir. Özellikle 3 yıl önce iki bakanlık arasında Siyasi İstişareler Üzerinde Mutabakat Zaptı’nın yenilenmesiyle artan ikili değişiklikler memnuniyet vericidir.”