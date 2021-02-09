Güney Kıbrıs’ta 32 bin 837 kişi aşılandı

Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ta 27 Aralık 2020 ile 5 Şubat 2021 döneminde toplam 32 bin 837 COVID aşılaması yapıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, kamudaki tüm sağlık çalışanları, özel sektörle bakımevinde yaşayanlar ve personeline ikinci doz aşı yapılmasına devam ediliyor.

Açıklamaya göre 80 yaş üzeri vatandaşlara aşıları randevu usulüyle yapılıyor. Bakanlık toplam 10 bin 24 yaşlı vatandaşa ikinci doz aşılarının yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı halka, yaşlarına göre aşı platformu açılır açılmaz aşı randevularını almalarını tavsiye etti. 21 Şubat’a kadar platformda 80 yaş üstü 10 bin 58 kişi randevu alabilecek.

Bakanlık Şubat ayı içinde 75 yaş üzeri bütün vatandaşları ve bütün sağlık çalışanlarını aşılamayı planlıyor.

AstraZeneca geldi

Gazete, aşı uygulamasına da hız kazandırıldığını, AstraZeneca şirketinin aşılarından 7 bin 200 adedinin bugün Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini belirtirken 10 bin 24 kişinin ise, her iki dozu da olarak, aşı programını tamamlamış olduklarının altını çizdi.

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, nüfusun daha hızlı aşılanabilmesine imkan sağlamak açısından aşılama politikasında değişikliğe gittiğini, aşının ikinci dozunun 3 hafta sonra yapılması yerine 12 hafta sonra yapılması kararını aldığını belirtti.

Bu yöntemin, nüfusun daha hızlı aşılanmasına imkan sağlayacağını vurgulayan gazete, AstraZeneca’dan ay sonuna kadar 70 bin, Mart ayında ise 100 bin aşının gelmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Habere göre böylelikle tüm sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü nüfusun büyük bir kısmının aşılanmış olması öngörülüyor.