Tümü negatif

Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin iş birliğinde 5 Şubat Cuma günü başlayan ücretsiz PCR testleri devam ediyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılan PCR testleri, İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polislerin testlerini tamamlamak için önceki gün de devam etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; önceki gün 63’ü polis 100 kişiye yapılan testlerle İskele’de test yapılmayan polis kalmadı.

6 ve 7 Şubat tarihlerinde yapılan toplam 200 testin hepsinin negatif çıktığı açıklandı. Bu sabah İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda devam eden PCR testlerinde sıra, sokağa çıkma yasağında elzem ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık işletmelerde çalışan kişilere geldi.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bu kapsamda, eczane, fırın, market gibi işletmelerde çalışan personele test yapmaya başladı.

İskele ve Karpaz’da 194 polise test yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından “İskele’de PCR Testleri Pazar hariç her gün yapılacak” denmesine rağmen, İskele İlçesi’nde görevli polislerin testlerinin tamamlanması amacıyla testler dün de devam etti. İskele’den Karpaz’a, İskele Polis Müdürlüğü bünyesinde çalışan toplam 194 polise yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nde görevli hemşireler tarafından yapılan PCR testleri, 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde polislere, itfaiyecilere, Sivil Savunma çalışanlarına, İskele Belediyesi’nin sahada olan personeli ile İskele ve 17 köyünün muhtarlarına yapıldı.