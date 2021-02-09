Hükümeti suçladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, eleştirilerde bulunduğu hükümetin; “Biz biliriz, biz yaparız” tavrında olduğunu savundu.

Erhürman, Covid-19 sürecinin başında farklı bir muhalefet anlayışı ortaya koyduklarını, bunun sebebinin de; “Bütün dünyanın ilk kez karşılaştığı bir virüsle karşı karşıya kalındığı için bunun nasıl seyredeceğini kimsenin bilmediği için” olduğunu vurguladı. Erhürman, böylesi durumlarda krizin; tüm halkın krizi olduğunu söyledi.

Pandemi ile mücadelede 11 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Erhürman, 11 ayda hükümetin yine aynı hataları yapmaya devam ettiğini kaydetti. Alınan kararların sürekli değiştiğini söyleyen Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların değiştirildiğini, yeni kararların Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kararların yeniden değiştirildiğini kaydetti.

Krizi yönetmenin birinci şartının “güven” olduğunu vurgulayan Erhürman, “Eğer siz kararları istişare etmeden alırsanız ve ondan sonra da istişare edip de kararları değiştirirseniz, anlaşılamayacak bir dille de bu kararları yazmaya kalkarsanız kamuoyu güvenini yitirir, kamuoyu güvenini yitirdiği zaman da kararlara uymak noktasında arzu ettiğimiz verimi alamayız” dedi.

“Bilgi temelli bir yönetim anlayışı yok”

Hükümetin açıkladığı ekonomik pakete de değinen ve hiçbir kesimin tatmin olmadığını söyleyen Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Elimizdeki kaynaklar kıt kaynaklardır. Marifet o kıt kaynakları, adil bir biçimde doğru yerlere yönlendirebilmektedir. O pakette de gördük ki, zaten var olan uygulamalar, yeni bir şeymiş gibi çalışıldı. Hatta var olan uygulamalarda da farkında olmadan kısıntıya gidildi. Çünkü koordinasyon yok, bilgi temelli bir yönetim anlayışı yok. Eczacılarla görüşmeden, eczacılar ile ilgili kararlar açıklandı. Fırıncılarla görüşmeden, fırınlar ile ilgili karar açıklandı. Tekrardan tepkiler de gelince, bu insanlarla istişareler edilmek zorunda kalındı. Bu inanılmaz bir yönetimsel zafiyettir. Nereye doğru gittiği belli olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız.”

İnsanların kurallara uyduğu zamanlarda bilgiye erişmeyi istediklerini de söyleyen Erhürman, krizden çıkış stratejisi olması gerektiğini de vurguladı.