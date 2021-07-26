Para kayıp

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de faaliyet gösteren Acapulco Otel'de teknik servis personeli olarak çalışan Ziya Kavun, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada otelde kalan bir müşteriye ait 25 bin liranın çalındığını, incelenen kamera görüntüleri ışığında zanlının şüpheli görülerek, gözaltına alındığı açıklandı.

İddiaları aktaran polis, Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Otel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışan Ziya Kavun’un 24 Temmuz 2021 tarihinde, 15.35-15.45 saatleri arasında otelin 1136 nolu odasındaki kasa içerisinde muhafaza edilen M.B.S.'ye ait 25 bin TL’yi çaldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade ederek, müşterilere ait kasaların sadece teknik personel tarafından açıldığını ve rutin kontroller yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu olayda ise kamera görüntülerini incelediklerinde M.B.S.'nin otelden ayrıldıktan sonra zanlının rutin kontroller gerçekleştirdiğini, diğer odalarda kısa süre kaldığını ancak para çalınan 1136 nolu odada 4 dakika boyunca durduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının zaman zaman koridora çıkarak gelen birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğini,1136 no'lu odaya girip çıkarken elinde otele ait bir poşet olduğunu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırdığını tespit ettiklerini açıkladı.

Evi arandı, para bulunamadı

Polis memuru, zanlının 25 Temmuz’da gözaltına alındığını, Arapköy'de bulunan Acapulco Villaları C Blok 12 numaralı ikametgâhında arama yapıldığını ancak çalınan paranın bulunamadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 05:13