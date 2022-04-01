Kaplumbağanın adı ‘Fenerbahçe’ oldu  

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komşuoğlu ile üyeleri Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Ali Koç, bu anlamlı ziyarette Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Koordinatör ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Hande Tibuk ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara’dan kaplumbağaların tedavi süreçleri ve yaralanmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri esnasında tedavi altında olan deniz kaplumbağalarını gören ve dünya standartlarındaki rehabilitasyon merkezinin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan sarı lacivertli ekip, merkezin evlat edinme projesine gönülden destek verdi. Ali Koç ve Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği tekne pervanesi sonucu kafasından yaralanan ve tedavisi devam eden Okyanus isimli deniz kaplumbağasını evlat edindi.

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Okyanus’un yıllık tedavi masraflarını karşılamak için bağışta bulunarak böylesi kıymetli bir projeye katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teşekkür sertifikası takdim edildi

Hande Tibuk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Derneği ziyaretinden ve duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür sertifikası takdim ederken, Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara da Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür sertifikasını Dernek Başkanı Duygu Komşuoğlu’na takdim etti.

Deniz kaplumbağalarının ve doğanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olan Ali Koç ve Dernek üyeleri, oldukça keyif aldıkları bir etkinlikte yer aldıklarını belirtip emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederek ve çalışmalarında başarılar dileyerek merkezden ayrıldılar.