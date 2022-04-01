Egemen eşitlik tescil edilmeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir" dedi.

Ertuğruloğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alındığını anlattı.

Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin öncelikli konularından olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması gerekir. Çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Bu mesele geçmişi ve geleceği ile sahiplendiğimiz milli davamızdır." dedi.

Çavuşoğlu, Rum tarafının tavrının uzlaşmaz olması nedeniyle 2004 yılındaki Annan planı, 2017'deki Crans Montana görüşmeleri ve geçen yıl Cenevre'de yapılan tüm girişimlerin baltalandığını vurguladı.

KKTC'nin, Maraş'ta attığı adımları da Türkiye'nin desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Maraş açılımının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. KKTC makamları yeni mağduriyetler yaratmayı değil mevcut mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, aksi yöndeki iddiaların ise Rum propagandası olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu: Geri adım atmamız söz konusu değildir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, da "Biz savunabileceğimiz en doğru politikayı savunuyoruz; 'egemen eşitlik, eşit uluslararası statü', bundan geri adım atmamız söz konusu değildir." dedi.

Ertuğruloğlu, 2023'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilecek liderlik seçimlerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne etkisinin olup, olmayacağına yönelik soruya, "Ben olacağına inanmıyorum, Kıbrıs meselesi, kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın yıllar önce ifade ettiği gibi, bir statü meselesidir. Yani Rum tarafının taşımaması gereken ama taşıdığı devlet statüsü; Kıbrıs Türkü'nün de taşımaması gereken ama dünyanın taşıttığı o devletin toplumu statüsü. Bu statüler denkleştirilmediği, eşitlenmediği sürece herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması söz konusu değildir. 53 yıllık müzakere sürecinin başarısızlığı da bunu kanıtlamaktadır." yanıtını verdi.

