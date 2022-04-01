Tatar: Mutlu oluruz

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreni öncesinde kendisini karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra açılışa katılan Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından Binali Yıldırım ile TÜRKSOY yetkilileriyle bir araya geldi.

Bursa - 2022 Türk Dünyası kültür başkenti açılış törenine, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın konuşma yaptığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da salonu dolduran Bursalılara seslendi.

Binali Yıldırım, konuşmasında “KKTC’yi de inşallah en yakın zamanda Türk devletleri içerisinde göreceklerini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Bursalıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkının sevgi ve selamlarını iletti, bir oldukları Türk devletleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, kendisine katılımı için yapılan davete teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs’ta da yaşananları tüm Türk dünyasının bildiğini, Kıbrıs Türk halkının yıllarca haksızlık, insanlık dışı saldırılar, hukuksuzluklara maruz kaldığını, ancak Türkiye’nin desteğiyle her şeye rağmen devletini kurduğunu ifade etti.

Gaziler ve şehit aileleri ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Nilüfer ilçesinde bulunan Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda Kıbrıs gazileri ve şehit aileleriyle bir araya gelen Tatar, yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te adaya adım atan Kıbrıs gazilerinin tarih yazdığının altını çizdi.

Tatar, davet üzerine ziyaret ettiği dernekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar’a, konuşmasının ardından plaket takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi, sergi gezildi.