Çabalar sürecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa’da düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliği yaptığı toplantıya, TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları katıldı.

Toplantıda, TÜRKSOY’un yeni Genel Sekreter’i seçimi de yapılarak, eski Kırgızistan Kültür Bakanı Prof. Sultan Rayev, yeni Genel Sekreter seçildi.

Bakan Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak birçok sıkıntıdan geçerek, ambargolara maruz kalarak bu günlere geldik. Bilinmelidir ki şartlar her ne olursa olsun, her zaman Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, kültürü koruyarak tanıtabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman işbirliğine ve eli taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti.

Ataoğlu, pandemi dolayısıyla ara verilen projelere kalınan yerden devam edileceğini ve gelecek dönemde bu yöndeki çabaların sürdürüleceğini kaydederek, “Kurulduğu yıldan itibaren Türk halkları arasında kültürel bağların, kardeşliğin güçlendirilmesi, ortak kültürün dünyaya tanıtılması için kurulan TÜRKSOY’un yıllar önce atılan tohumunun yeşerdiğini, boy saldığını ve bugünlere ulaştığını görüyoruz. Gururla söylüyoruz ki, günümüzde TÜRKSOY, Türk dünyasının birleştirici gücü konumuna gelmiştir” dedi.

Ataoğlu, toplantının ardından görev süresi sona eren TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a hizmetlerinden ötürü “Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi” takdim etti.

